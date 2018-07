Хамилтън се размина с наказание на "Хокенхайм"

Щастливият победител в Гран при на Германия Люис Хамилтън се размина с наказание, което можеше да помрачи радостта му. Пилотът на Мерцедес спечели състезанието на "Хокенхайм" след като стартира 14-и. Благодарение на комбинация от правилна стратегия, дъжд и грешка на Фетел, британецът отново стана лидер в най-оспорвания шампионат за последните няколко години.

Люис беше разследван 2-3 часа след края на надпреварата заради момента, в който влизайки в бокса той се отказа в последния момент и се върна на пистата. Пилотът се движеше по алеята към питлейна, когато рязко зави през тревата и излезе обратно на трасето. За такова действие по принцип се полага наказание с отнемане на време.

В конкретния случай, обаче, на четирикратния световен шампион му се размина, защото стюардите отчетоха хаотичните обстоятелства в този етап от състезанието. В решението се посочва, че е взето предвид масовото объркване в екипа дали Хамилтън трябва да влезе или да остане на пистата. Състезателят и отборът признават грешката си; нарушението е извършено по време на движение зад колата на сигурността, не е довело до някакви опасни последствия за който и да е, нито е била създадена опасност.

"Бил съм много пъти при стюардите, въпреки че скоро не ми се беше случвало. Бях напълно откровен с тях. Те наистина разбраха колко объркано беше всичко" сподели Хамилтън.

Преди последното състезание до лятната пауза тази неделя в Унгария Люис води в шампионата с 17 точки пред Себастиан Фетел.

Go in? Stay out?! Confusion all round at Mercedes - but it's only a reprimand for @LewisHamilton so he keeps his win! #GermanGP #F1 pic.twitter.com/dNMYh0M0d0