Борусия (Д) удари и Ливърпул след инфарктен обрат (видео)

Борусия (Дортмунд) записа втори пореден успех в турнира "International Champions Cup", побеждавайки втори тим от Англия. След като преди дни надигра с 1:0 Манчестър Сити , днес германският тим удари и Ливърпул с 3:1 в Шарлът, САЩ. Мърсисайдци доминираха в по-голямата част от мача и поведоха с гол на Вирджил ван Дайк в 25-ата минута. След това обаче Кристиан Пулишич се развихри и първо изработи дузпа, която сам реализира в 66-ата минута, след това отбеляза втори гол в 89-ата минута, а накрая бе с основна заслуга и за третото попадение на Ларсен в 93-ата минута.В 40-ата минута и Дортмунд организира хубава атака, Волф центрира остро във вратарското поле, но този път Кариус се намеси решително и улови.Втората част започна с натиск на Ливърпул. В 56-ата минута Джеймс Милнър отправи опасен далечен удар. След това в 60-ата Соланке стреля с глава покрай вратата, а четири по-късно Оджо бе изведен сам срещу вратаря, който успя да докосне топката и тя се спря в напречната греда.В 66-ата минута почти от нищото Борусия успя да изравни. Кристиан Пулишич се сблъска с Рагнар Клаван в наказателното поле и съдията отсъди спорна дузпа, а самият Пулишич реализира от бялата точка за 1:1.До края отново Ливърпул имаше по-добрите положения, но вместо да стигне до победата, в 89-ата минута германците организираха брилянтна контраатака, Пулишич получи на добра позиция и с удар по земя изведе тима си напред.