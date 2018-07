Бойни спортове Тибура без проблеми срещу гиганта Струве 23 юли 2018 | 00:44 0 0 0 0 1 Мачин Тибура (Пол) нямаше проблеми срещу най-високия боец в UFC Стефан Струве (Хол) и го победи убедително със съдийско решение на галавечер в Хамбург (Гер). Полякът успя още в началото на мача в тежка категория да свали на земята 213-сантиметровия холандец. Струве имаше няколко добри попадения в стойка, но така и не успя да покаже постоянство в срещата. Big win for @MarcinTybura! #UFCHamburg pic.twitter.com/VFkrJBuLJ5 — UFC (@ufc) July 22, 2018 Тибура имаше две поредни загуби, но успя да прекъсне черната серия. Полякът взе убедително отделните рундове и отново ще се опита да започне нова серия, която да го изведе до мач за титла. The UFC version of a 'Soul Patch'#UFCHamburg pic.twitter.com/rR3vu2uBLq— UFC (@ufc) July 22, 2018 0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 236 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

