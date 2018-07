Фетел за провала: Беше малка грешка

Себастиан Фетел заяви, че грешката, която му коства състезанието в Германия и водачеството в шампионата, била малка. След като на пистата започна да вали, пилотът на Ферари първоначално се движеше добре, но изпусна колата при завоя Мотордом в обиколка 52 и се заби в бариерите.

"Не мисля, че беше голяма грешка" каза Фетел. "Просто оказа голямо отражение върху състезанието ми, защото отпаднах. Но не е като да си изгубя съня довечера, понеже съм сбъркал. Разочароващо е, защото до дъжда всичко си вървеше идеално. Не ни трябваше дъжд".

Фетел се извини на отбора за провала и каза, че представянето на колата трябва да им дава увереност, че могат да спечелят титлата.

Няколко обиколки преди състезанието да се обърка, четирикратният световен шампион се намираше зад съотборника си Кими Райконен. Немецът няколко пъти намекна по радиото, че иска да бъде пуснат. В крайна сметка отборът нареди на Кими да го пусне пред себе си, но заповедта беше толкова завоалирана, че мина време преди Ледения да разбере със сигурност какво му казват.

"Ако искате да го пусна пред себе си, просто ми кажете" каза Кими по радиото. След състезанието, той коментира: "Имаме си правила, но не беше ясно. Имах добра скорост, но така стана. Но не виждам как това помогна за крайния резултат…" завърши финландецът в типичния си лаконичен стил.

