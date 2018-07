Хамилтън след неочакваната победа: Винаги трябва да вярваш

Люис Хамилтън беше изключително развълнуван след неочакваната победа на пистата "Хокенхайм" за Гран при на Германия. Британецът получи повреда рано в квалификацията и затова трябваше да стартира от 14-а позиция. С добре подбрана и изпълнена стратегия, обаче, както и с известен късмет, пилотът на Мерцедес търпеливо дочака своя миг и грабна победата.

"Изглеждаше невъзможно от тази позиция, но винаги трябва да вярваш" сподели Люис след състезанието. "Казах наистина дълга молитва преди старта. По време на състезанието си повтарях да бъда спокоен и съсредоточен. Тимът свърши страхотна работа – колата беше невероятна, така че съм изключително благодарен".

"Никога не можеш да предположиш, че ще постигнеш такова нещо, но аз продължавах да вярвам и да натискам. Днес изпълних мечтата си, благодарение на Бог".

След отпадането на Фетел и победата на Хамилтън, британецът отново поведе в шампионата с цели 17 точки.

"Не съм мислил още за това. Беше тежко, но условията бяха прекрасни за мен. Щом заваля, знаех, че ще ми се отвори добра възможност. Много съм благодарен на всички, които ми помагат и вярват в мен".

“You've got to believe.”



Lewis Hamilton has reflected on his win.



LIVE https://t.co/sWsqV23i1G#GermanGP #bbcf1 pic.twitter.com/q0NyNh3cQD