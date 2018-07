Тенис Втора титла за Фонини през сезона 22 юли 2018 | 18:02 0 0 0 0 0 Фабио Фонини спечели втори трофей през 2018 година, след като надви Ришар Гаске с 6:3, 3:6, 6:1 на финала на тенис турнира от сериите АТР250 в Бастад. През февруари италианецът грабна отличието в Рио де Жанейро - друго събитие на клей от най-ниската категория на АТР, като вече има общо седем титли в кариерата си, всичките на червена настилка. Fabio #Fognini wins Bastad crown beating Richard Gasquet 6-3 3-6 6-1! It's career's 7th title for the Italian player pic.twitter.com/GbY2m1SYEE — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 22, 2018 Световният номер 15 вече е 7-9 във финали, а през 2018-а има 31 титли в 45 мача. Гаске също се бореше за втори трофей този сезон след успеха в Либема през юни, който бе 15-и за него. Фонини пък е само на пет спечелени мача от изравняването си още на този етап на баланса от 2017-а - 36-23. Boom @fabiofogna winner of the #swedishopen 2018 pic.twitter.com/IQ488BN3dn — Swedish Open Tennis (@swedish_open) July 22, 2018 За спечеления турнир в Бостад Фонини получава 250 точки за световната ранглиста и 89 435 долара от наградния фонд, докато Гаске ще се утешава със 150 точки и 47 105 долара. Италианецът ще се изкачи с една позиция до 14-а в световната ранглиста от следващата седмица, когато ще преследва трофей и в Гщаад, където е първи поставен. Гаске също се издига с едно място - 28-мо - и ще очаква началото на турнира в Хамбург, който е от най-ниската категория АТР250.

