Джо Харт: Обичам всички първенства

Джо Харт иска следващия му трансфер да бъде постоянен. Вратарят на Манчестър Сити на два пъти беше преотстъпван, преминавайки последователно през Торино и Уест Хям. 31-годишният страж, който има 75 мача с екипа на английския национален отбор, се присъедини към Манчестър Сити през 2006 година.

If you don’t remember angry joe hart from the 2014 World Cup. Did you even watch the 2014 World Cup ?! #BELENG pic.twitter.com/QOjTKSwYlk