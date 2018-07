Иснър или Кирьос ще триумфира в Атланта?

Следващата седмица започва тенис турнирът от сериите АТР250 в Атланта, който през 2010 година зае мястото на загубилия лиценза си Индианаполис (където се провеждаше събитието от 1988-ма). От дълго време миниатюрният турнир на 4-хилядния централен корт е любимо място за американските “бомбардировачи” като Анди Родик и Марди Фиш в миналото и Джон Иснър в днешно време.

Именно полуфиналистът от “Уимбълдън” е защитаващ титлата си от миналата година и първи поставен в схемата, като отново се завръща на сцената след пропуснатия Нюпорт. Именно той е и най-успешният в Атланта с четирите си триумфа, като основният му конкурент за пето отличие ще бъде Ник Кирьос.

The BB&T #AtlantaOpen singles main draw is out: https://t.co/Ads9uPpfJi. Which match are you excited to watch? pic.twitter.com/WI5qG3jI2J