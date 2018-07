Гатузо разкара бившия капитан на Милан

Отборът на Милан замина турне в САЩ, но без своя бивш капитан Рикардо Монтоливо . Наставникът Дженаро Гатузо се отказал от услугите на халфа, който не попадна в групата от 28 футболисти. Бившият национал на Италия има договор за още една година, но явно треньорът няма намерение да разчита на него. Медиите на Апенините твърдят, че самият футболист е приел доста тежко решението на Гатузо, който дори не му го съобщил лично, а бил информиран от тийм мениджъра. Монтоливо има 158 мача и 10 гола с екипа на "росонерите" за шест сезона на "Сан Сиро".

US Tour squad announcement!

These are the 28 Rossoneri called up by coach Gattuso for the #ICC2018 https://t.co/Lj9Y8AcBRu

I convocati per l'America!

Ecco i rossoneri a disposizione di Mister Gattuso per l'@IntChampionsCup https://t.co/rMTC6HpEK5 pic.twitter.com/UvWzDUEvsF