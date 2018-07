Тенис Корне с шеста титла в кариерата си 22 юли 2018 | 15:14 0 0 0 1 0 Французойката Ализе Корне спечели турнира по тенис на червени кортове от сериите "Интернешънъл" с награден фонд 250 хиляди долара в Гщаад (Швейцария). Поставената под номер 1 Корне победи на финала Манди Минела от Люксембург с 6:4, 7:6(6) след два часа игра. @alizecornet wins @WTA_Gstaad 6:4, 7:6 against @mandyminella

Така 28-годишната французойка взе шести трофей в кариерата си и прекъсна серия от 30 месечна суша без титла. За последно тя триумфира в Хобарт (Австралия) в средата на януари 2016 година. 32-годишната Минела пък не успя в първия си финал на състезание от веригата на Женската тенис асоциация (WTA).

Корне, 48-а в световната ранглиста, взе първия сет с решаващ пробив в десетия гейм, а във втората част тя на на пъти навакса пробив пасив и стигна до обрат. Минела при 5:4 сервираоше за изравняване на резултата, но допусна пробив, а след това в тайбрека тя пропиля два сетбола при 6:4 точки, а Корне стигна до крайната победа със серия от четири поредни разигравания. .@alizecornet wins the 2018 @WTA_Gstaad !



Състезателката от Люксембург, която роди през октомври на миналата година роди първото си дете Ема Лина, в момента заема 226-а позиция в света, но е достигала до 66-ото място.

