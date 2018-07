Тенис Фонини е начело в схемата в Гщаад 22 юли 2018 | 14:05 0 0 0 0 0 След като дамите проведоха своя тенис турнир в красивия швейцарски град Гщаад, следващата седмица е ред на мъжете да премерят силите си в полите на Алпите в близост до френската граница. Гщаад е спирка от световния тур още от 1915 година, като е излъчвал шампиони като Рой Емерсън, Илие Настасе, Гийермо Вилас, Кен Розуол, Стефан Едберг, Евгени Кафелников и Роджър Федерер. This view never gets old

So happy to be back in Gstaad #TheGirlsAreBackinTheAlps pic.twitter.com/YuMlrwO2wV — Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) July 16, 2018 Защитаващият титлата си от миналия сезон Фабио Фонини е първи в основната схема и започва срещу квалификант или щастлив губещ. Интересно е, че четвъртият поставен Андрей Рубльов се включва във втори пореден турнир след трите месеца лекуване на контузия в гърба и ще трябва да се справи с хора като Гуидо Пея, Паоло Лоренци, Матео Беретини и Раду Албот. Main Draw Singles is out!#JSSSOPG #ATP #Gstaad pic.twitter.com/p3Uj1vninW — Swiss Open Gstaad (@SwissOpenGstaad) July 21, 2018 Борна Чорич е трети поставен и в четвъртината му са Робин Хаасе и Денис Истомин, както и Феликс Оже-Алиасим, който в Умаг изпоти до крайност Рублев в три сета. След повече от месец отсъствие Роберто Баутиста-Агут се завръща в действие и е в компанията на Гийермо Гарсия-Лопес, Таро Даниел и Хауме Мунар.

