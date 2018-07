Изкуствена трева на "Уимбълдън"?

Ръководителите на “Ол Ингланд клъб” в Лондон обмислят противоречивото решение да заменят “свещената трева” на централния корт с изкуствена такава, за да могат да се играят повече мачове, информира “Мейл от Съндей”.

“Уимбълдън” се гордее с “живата” си настилка, но е поставен под обществен натиск да насрочва повече мачове от схемата на дамите на централния корт. Райграсът често е унищожаван около основната линия и дори до мрежата още в края на първата седмица от турнира, независимо от по-малкия брой мачове на точно това съоръжение.

7-7 in the fifth set. Break point down. On the back foot.



The perfect time to produce some magic, eh @DjokerNole? #Wimbledon pic.twitter.com/XZz2zpE4Gm