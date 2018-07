Руският футболен шампион се подсилва с играч от ПСЖ

Руският футболен шампион Локомотив (Москва) ще подсили състава си с полузащитника Гжегож Криховяк от френския гранд Пари Сен Жермен, съобщава "Екип". 28-годишният полски национал ще премине в състава на "железничарите" под наем за един сезон с опция за закупуване срещу 10 милиона евро през следващото лято.

Grzegorz Krychowiak to Lokomotiv on loan is practically a done deal. Next week he should undergo medicals, while Loko should have obligation to make the deal permanent at the end of the season. (RMC) pic.twitter.com/uIdPRjYiwa