В Челси са уверени, че могат да задържат Азар

Челси няма намерение да продава Еден Азар на Реал Мадрид и за 170 милиона лири, съобщава британското издание "Мирър". По-рано през седмицата медии от Англия и Испания съобщиха, че лондончаните може да се разделят с 27-годишния нападател, но за сума не по-малка от тази.

Eden Hazard talking about his kids giving him a hard time after losing a match.



I love this man! pic.twitter.com/3NGfIPDt4B