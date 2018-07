“Марка”: Ковачич казал на Лопетеги, че иска трансфер

Сребърният медалист от Световното първенство по футбол с екипа на Хърватия Матео Ковачич е провел среща очи в очи с новия треньор на Реал Мадрид Юлен Лопетеги и му е казал, че иска да напусне, съобщава “Марка”.

MARCA: Kovacic insists. He met with Lopetegui at Valdebebas to reaffirm his desire to leave the Real Madrid.



