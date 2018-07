Усик: Готов съм за Тони Белю

Украинският боксьор Олександър Усик отговори не предизвикателството на Тони Белю за среща помежду им след победата си над руснака Мурат Гасиев в Москва във финала на световните боксови суперсерии (WBSS). Усик победи категорично с единодушно съдийско решение след 12 рунда на ринга.

