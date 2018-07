Усик стана абсолютен шампион в полутежка категория

Украинецът Олександър Усик спечели безапелационно обединителния двубой в полутежка категория срещу руснака Мурат Гасиев на голяма гала-вечер в Москва. Двамата се срещнаха във финала на уникалния турнир Световни боксови суперсерии.



Като цяло Усик доминираше напълно в мача, като разчиташе на своята маневреност и техника, нанесе много удари и не търсеше на всяка цена нокаут, а по скоро победа по точки, докато Гасиев така и не успя да попречи на плана му. В крайна сметка украинецът категорично спечели, след като съдиите написаха в картите си 120:108, 119:109, 119:109.



В допълнение победителят получи специалния трофей на името на Мохамед Али от ръцете на последната му съпруга, както и чек за $10 млн.



Първи рунд

Усик започна мача с типичния си обратен гард, като нанасяше удари на Гасиев, без да му нанася сериозни поражения. Украинецът действаше много внимателно, докато руснакът беше доста пасивен в тези начални минути.



Втори рунд

Усик отново държеше на дистанция Гасиев с водещата си ръка. Руснакът се активизира и нанесе ляв ъперкът на украинеца, на който той отговори с две крошета в главата. Гасиев тръгна напред, но всяко негово действие беше възпирано адекватно от Усик. На почивката от щаба на Гасиев му дадоха инструкции да намали дистанцията и да прояви повече агресия.



Трети рунд

Руснакът спази инструкциите и започна по-агресивно, но украинецът се бранеше успешно и успя да вкара комбинация от ляв и десен прав, след което продължи да тормози съперника си и категорично спечели рунда.



Четвърти рунд

Гасиев пробва да затрудни Усик с удари по тялото, след което пробва дясно кроше, но то мина далеч от целта. Лявото му кроше в средата на рунда обаче намери Усик, който отвърна подобаващо. Темпото се вдигна, като и двамата боксьори си разменяха удари. В края на рунда Гасиев намери с тежък удар украинеца, след което двамата влязоха в клинч, но нямаше време за повече.



Пети рунд

Гасиев отново тръгна агресивно, като затрудни Усик с десен прав. Украинецът отвърна с ляво кроше. Гасиев върна жеста, но получи комбинация от ляво и дясно кроше. Гасиев нанесе удар в тялото на Усик, но като цяло украинецът доминираше и в този рунд.



Шести рунд

Гасиев тръгна с дясно кроше, след което се опита да работи върху тялото на Усик, но украинецът го засипа с удари по главата и "охлади" ентусиазма на руснака. В паузата Гасиев отнесе доста критики от щаба си, че не работи достатъчно.



Седми рунд

Украинецът продължи да "обработва" своя съперник, като му нанасяше удар след удар и беше изключително подвижен на ринга. В края на рунда Гасиев стовари дясно кроше на Усик, но не нанесе поражения на украинеца, който категорично спечели рунда.



Осми рунд

Руснакът успя да нанесе тежък удар на Усик, но след това показа признаци на умора. Гардът на Гасиев падна, а рундът отново отиде в сметката на Усик.



Девети рунд

Усик започна много активно, но получи два удара от Гасиев, който определено не мислеше да се предава. Усик вкара 4-5 удара в комбинация и си върна инициативата, а в края на рунда нанесе тежък ъперкът на Гасиев.



Десети рунд

Гасиев получи инструкции да търси нокаут,тъй като категорично изостава в точките, но не успя да постигне целта си.



Единадесети рунд

Усик не показа признаци на умора, въпреки високата интензивност на двубоя.



Дванадесети рунд

Усик започна по шампионски, като вкара комбинация от дясно и ляво кроше, с което разклати Гасиев. Руснакът отвърна с ляво и дясно кроше, но украинецът остана стабилен на ринга. Усик уверено доведе мача до финала и в крайна сметка се поздрави с успеха. Изключително впечатление след мача направи отношението между двамата боксьори на фона на политическото напрежение между Украйна и Русия.

