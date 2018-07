Колоездене Испанец спечели трудния 14-и етап на Тур дьо Франс 21 юли 2018 | 19:47 0 0 0 0 1 Испанецът Омар Фрайле спечели 14-ия етап от обиколката на Франция по колоездене, след като взе дистанцията от Сен Пол Троа Шато до Менде от 188 км за 4 часа, 41 минути и 57 секунди. Той се движеше в група от претенденти за крайната победа, но успя да се откъсне на последната височина на Масиф Сентрал и успя да остави на 6 секунди след себе си Жюлиен Алафилип от Франция. С днешното второ място Алафилип излезе начело в класирането при катерачите, като увеличи прднината си на 20 точки. 32 in the break, @JasperStuyven's epic solo ride and @OmarFraile's first stage win on @LeTour all you need to know about stage 14 in one minute #TDF2018 pic.twitter.com/HqTjslu0AU — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018 3-ото място остана за Яспер Стуйвен от Белгия, който е с времето на 2-ия Алафилип. Стуйвен водеше около 3 километра преди края и изглеждаше като основен претендент, но в крайна сметка не удържа на спринта на Фрайле и дори трябваше да се примири с третата позиция. За Фрайле това е първа етапна победа в кариерата в големия Тур, а накрая дори имаше време да завърши с вдигнати победоносно ръце.

RT if you want to win this @MaillotjauneLCL signed by @GeraintThomas86!

RT si tu veux remporter ce @MaillotjauneLCL sign par Geraint Thomas ! #TDF2018 pic.twitter.com/imWiDsBCkh — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018 Етапът беше изключително труден, като премина през известните Хълмове Ардеш, които шокират със завоите и тесните си проломи. Утре е 15-ият етап от Мило до Каркасон, който също е планински, преди колоездачите да получат своя втори ден почивка.

GC Top 10 after stage 14!

