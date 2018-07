Снукърът се “рестартира” след по-дълга лятна ваканция

Първият ранкинг турнир по снукър за сезон 2018/19 отново ще бъде Рига Мастърс, като събитието ще се проведе между 27 и 29 юли в столицата на Латвия. Защитаващ титлата си е Райън Дей, който през 2017-а за първи път в кариерата си се добра до отличие от най-висок ранг, а наградният фонд за победителя е 50 хиляди паунда.

За разлика от предишни сезони, този път дебютното събитие от ранкинг системата е чак в края на юли, за да могат играчите да получат подобаваща и по-дълга почивка след маратона в “Крусибъл”.

As a sport Snooker has a rich heritage and a global footprint and is a perfect fit with our values of intelligence and strategic thinking. That's why we are delighted to sponsor the Riga Masters tournament, held annually in Latvia. 1 week to go until the action unfolds in Riga! pic.twitter.com/OgRhjP4ZRh