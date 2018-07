Тенис Тийм се протяга към трофея в Хамбург 21 юли 2018 | 18:05 - Обновена 0 0 0 1 0 Ясен е жребият за предстоящия следващата седмица (23-29 юли) тенис турнир на клей от сериите АТР500 в Хамбург. Защитаващ титлата си от миналата година е Леонардо Майер, който не е сред поставените, а водач в схемата е Доминик Тийм. Dominic Thiem and Stefanos Tsitsipas played an exho in Austria. It was... animated.



(Love Thiem's version of this Adidas outfits. And the the pink isn't that bad after all)



[GEPA] pic.twitter.com/8RnRJ3bW0u — José Morgado (@josemorgado) July 17, 2018 Австриецът, който ще бъде с най-натоварен график от всички в топ 10 преди US Open, започва кампанията си срещу квалификант, а във втори кръг може да срещне Джон Милман или Ян-Ленард Щруф. На четвъртфиналите най-високопоставеният му възможен противник е Ришар Гаске (стига да преодолее Беноа Пер), а на полуфиналите може да се получи сблъсък срещу някого измежду Пабло Кареньо Буста и Филип Колшрайбер. The #GOTC18 main draw singles #GermanOpen #ATP #Hamburg #Rothenbaum #tennis pic.twitter.com/VtTSaunfDk — German Open (@Am_Rothenbaum) July 21, 2018 Във втората половина на схемата е вторият поставен Диего Шварцман, който стартира срещу Каспер Рууд, а после може да срещне шампиона от 2017-а Леонардо Майер или Алберт Рамос-Виньолас. Сред поставените в тази група са Дамир Джумхур, Фернандо Вердаско и Марко Чекинато.

0 0 0 1 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 682

