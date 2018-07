Фетел спечели квалификацията с респектиращ рекорд, Хамилтън едва 14-и

Пилотът на Ферари Себастиан Фетел спечели категорично квалификацията за Гран при на Германия с респектиращ рекорд от 1:11.212. Втори остана Валтери Ботас с Мерцедес, а от втора редица утре ще потеглят Кими Райконен с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. Голямо разочарование споходи Люис Хамилтън още в началото на квалификацията, когато болидът му получи повреда и така преследвачът във временното класиране отпадна от борбата.

След като сутрешната свободна сесия беше провалена заради обилен дъжд, квалификацията започна при ярко слънце и изсъхнала писта със съвсем малко влажни участъци. Първата част премина без особено напрежение и инциденти. Отпаднаха някои от обичайните заподозрени: Ланс Строл с Уилямс, двата болида на Торо Росо, както и Естебан Окон, което беше изненада. Последен остана Стофъл Вандоорн, който се оплака от проблеми при превключване на по-ниска предавка.

That's Lewis Hamilton's qualifying session over! He looks distraught #GermanGP #F1 pic.twitter.com/ct37KXvzFS

Люис Хамилтън изненадващо отпадна още първата част на квалификацията заради проблем с хидравликата. Болидът спря на пистата, а британецът се опита да го добута до бокса, но това се оказа безпредметно. Нико Розберг, който коментира това състезание за Скай Ф1 изрази мнение, че Люис е предизвикал проблема като е ударил пода на колата при едно агресивно минаване през бордюр и така е причинил теч.

По средата на втората част Маркус Ериксон изгуби контрол и излезе от пистата. Той съумя да се измъкне от чакъла и да се върне в играта, но гумите му изхвърлиха значително количество камъни по асфалта. Минута по-късно стюардите вдигнаха червен флаг, за да бъде разчистено. Това донякъде застраши Даниел Рикардо, Сергей Сироткин и Карлос Сайнц, които още не бяха записали време.

A big spin for @Ericsson_Marcus, but he manages to get back to the pits! #GermanGP #F1 pic.twitter.com/O6bTNNyxuf