Синът на Уеа прониза Байерн, но баварците обърнаха ПСЖ (видео)

Отборът на Байерн (Мюнхен) спечели с 3:1 срещу Пари Сен Жермен в австрийския град Клагенфурт в приятелски мач от турнира International Champions Cup. В 31-ата Тимъти Уеа откри резултата, а в 61-ата Хави Мартинес изравни. В 68-ата и 78-ата точни за германците бяха Ренато Санчес и Йошуа Зиркзее.

Сандро Вагнер поведе нападението на баварците, подкрепян по крилата от ветераните Ариен Робен и Франк Рибери. Като плеймейкър трябваше да действа 19-годишният Паул Вил.

Джанлуиджи Буфон пазеше на вратата на парижани, а във френския състав беше пълно с непознати момчета. Изключение направиха Ласана Диара и Адриен Рабио. Синът на Джордж Уеа - Тимъти Уеа, получи шанс от Томас Тухел в центъра на ататака.

Срещата на "Вьортерзее Щадион" започна с по-напориста игра на ПСЖ. Във втората минута Станишич успя да се намеси в наказателното поле на баварците след остра атака отдясно. В четвъртата Рабио стреля опасно с глава след корнер - Свен Улрайх плонжира и "закова" топката на голлинията.

В 13-ата Оливер Батиста-Майер отправи коварен удар, но Буфон проследи добре траекторията на топката и изби в корнер. Седем минути по-късно Тимъти Уеа показа скорост, надбяга бранител, но шутира безопасно покрай близката греда. В 27-ата Рабио отново се пребори във въздуха след корнер, ала този път не уцели добре топката.

В 31-ата ПСЖ откри резултата, възползвайки се от изнесената напред игра на германския шампион. Кевин Римане овладя пред собственото наказателно поле, напредна и подаде към Уеа в коридор между двама бранители. Нападателят показа бързина и сам срещу Улрайх намери пролука за топката - 0:1. В 41-ата Нкюнкю си извоюва коридор за изстрел и шутира силно от 19 метра, пращайки топката малко над гредата.

Секунди след почивката Сандро Вагнер удари напречната греда след насочване с глава. Слънцето блесна в очите на Буфон и можеше да му попречи да отрази топката. В 51-ата Рабио напредна, "сви" топката за Уеа, който се подхлъзна, но топката стигна до непокрития Кристофър Нкюнкю. От чиста позиция той стреля до гредата в аут.

Минута по-късно Буфон се намеси неубедително и позволи на Сандро да шутира. Италианският страж не беше на мястото си, но бранител изби пред голлинията. В 54-ата Нкюнкю овладя на точката на дузпата и отново от чудесна позиция шутира неточно. Този път прати топката на метри от напречната греда.

17-year-old Joshua Zirkzee with the @Mastercard goal of the match, as @FCBayern beat @PSG_inside 3-1. #ICC2018 #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/mOCRyQGvEE