Контузия спря Бушар от завръщане в топ 100

Канадската красавица Южени Бушар едва наскоро започна да напомня на феновете си, че освен в ролята си на модел, може да ги радва и на тенис кортовете. В сравнение с ужасяващата 2017-а и първа половина на 2018-а, сезонът на трева за нея бе доста вдъхновяващ, след като записа три победи в квалификациите за “Уимбълдън” и дори прескочи първия кръг от основната схема, преди да отстъпи в три сета на Ашли Барти.

Ohhhh what. Bouchard retired. pic.twitter.com/i7JmelDZEq

Тази седмица на клея в Гщаад пък Джини стигна полуфиналите и при победа над Ализе Корне, щеше да заеме 114-а позиция, а титлата щеше да я изстреля на 97-ма. Контузия в слабините обаче принуди канадката да се откаже при 6:7(5), 0:1 след 84 минути игра. Бушар все пак се извиси с 23 позиции до 123-ата и се доближава до целта да се завърне в топ 100.

meanwhile in Gstaad at Bouchard‘s Match! pic.twitter.com/v6RyQA5c2h