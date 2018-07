Снукър Рони О’Съливан също ще работи по най-нашумелия тренировъчен метод 21 юли 2018 | 14:32 0 0 0 0 1 5-кратният световен шампион по снукър и носител на 33 ранкинг титли Рони О’Съливан е най-новото звездно попълнение в школата на набиращия все повече скорост треньор Стивън Фийни - SightRight. Delighted to announce that I’ll be working with Steve Feeney of @SightRightUK this season and can’t wait for the season ahead with #TeamSightRight — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) July 12, 2018 Ракетата е вдъхновен от невероятния прогрес на Марк Уилямс през миналия сезон, който именно под вдъхновението на новия метод успя на 43-годишна възраст да се пребори за четири ранкинг титли, включително трета световна корона в “Крусибъл”. SIGHTRIGHT NEWS: I am thrilled & feel very privileged to welcome The Rocket @ronnieo147 in to #TeamSightRight for the 2018/19 @WorldSnooker1 Season

Full announcement below #WinningIsOurGame pic.twitter.com/KAB0IneKrC — SightRight (@SightRightUK) July 12, 2018 “Стивън много разбира от работата си и не е чудно, че е излъчил двама световни шампиони през последните четири години. Бях изумен от първите няколко сесии с него”, коментира О’Съливан, визирайки и световната титла на друг “възпитаник” на Стивън Фийни - тази на Стюърт Бингам през 2015-а. “Развълнуван съм, че Рони вече е част от отбора на SightRight, който е изпълнен с фантастични играчи. Миналият сезон бе много емоционален с титлите на Марк Уилямс, чието представяне бе следено отблизо от Рони. Шон Мърфи също се представи на високо ниво с методите на SightRight”, заяви пък Фийни, под чието “крило” са още Марко Фу, Мартин Гулд, Дейвид Гилбърт и Лий Уокър.

