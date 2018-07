Световен шампион напуска Борусия Дортмунд

Андре Шюрле напуска Борусия Дортмунд. Германският национал, който е световен шампион от 2014 година, беше оставен извън състава на "жълто-черните" при победата с 1:0 срещу Манчестър Сити в мач от турнира Интернешънъл Чемпиънс Къп в Чикаго (САЩ).

Опитният 27-годишен нападател Шюрле премина в Дортмунд от Волфсбург през 2016 година за сумата от 30 милиона евро. След това реализира 3 гола в 33 мача в Първа Бундеслига, но така и не успя да се наложи в състава на "жълто-черните". Германският тим може да предложи пари плюс Шюрле за крилото на Кристъл Палас Вилфред Заха, съобщава "Билд".

