Барса отново удари на камък в търсене на халф

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Адриен Рабио е вързан здраво за френския клуб, твърди L’Equipe. “Рабио няма почти никакъв шанс да напусне ПСЖ”, пише авторитетното издание. Настоящият договор на халфа изтича идното лято и от “Парк де Пренс” правят всичко възможно да го продължат.

Been saying this for ages . Frankie is the one we need the most . More than Thiago and obviously Rabiot.#EnjoyBarça pic.twitter.com/l7lGtINRky