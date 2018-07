Мбапе се предложил на Барса, те избрали Дембеле

Когато става въпрос за трансфери, в Каталуня името на Джосеп Мария Мингеля е едно от най-разпознаваемите. Когато говори човекът, който доведе Лионел Меси в Барселона, всяка негова дума се записва внимателно от журналистите. Агентът ветеран разказва пред Sport как шефовете на “лос кулес” не се съобразили с неговата препоръка за привличането на Килиан Мбапе.

След края на сезон 2016/17 семейството на френския талант не предполага, че ще се отвори възможност тийнейджърът да отиде в Барселона. Тогава трите позиции в атаката са заети с Лионел Меси, Луис Суарес и Неймар. След трансфера на Ней в Пари Сен Жермен всичко се променя.

Kylian Mbappé is donating 100% of his World Cup winnings to charityhttps://t.co/nB7M7pDuS7 pic.twitter.com/7lkL1EbUqu