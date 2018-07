Започна ремонтът на "Филип Шатрие"

След прекалено дълго време на юридически и бюрократични проблеми най-накрая започна ремонтът на централния корт “Филип Шатрие”, арена на най-грандиозните мачове от тенис турнира от “Големия шлем” “Ролан Гарос”.

Philippe Chatrier being demolished good bye great memories of you (joneysseric IG) pic.twitter.com/AGYnH0aAw8

80% от съоръжението е разрушено, за да бъде изградено наново изцяло и за 2019-а да може да предложи на зрителите и играчите повече удобства и най-важното - подвижен покрив, който ще се активира за 12 минути и ще осигурява игрови условия дори при силен дъжд.

After a two-month break during this year's tournament, the Philippe Chatrier makeover at @rolandgarros is back full-speed ahead.#PlayersBox

