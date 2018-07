Кейта: Ливърпул има достатъчно качество, за да се бори за титлата

Едно от новите попълнения на Ливърпул Наби Кейта е уверен, че неговият тим може и притежава достатъчно класа, за да се противопостави подобаващо на Манчестър Сити в битката за титлата през новия сезон във Висшата лига. Кейта бе първото от четирите нови попълнения, за които мърсисайдци платиха общо над 170 милиона паунда, а повечето анализатори вече ги определят като един от претендентите в шампионата. Клоп добави към състава си още Фабиньо и Джердан Шакири, преди да бъде счупен световния трансферен рекорд за вратар, след като бяха платени 67 милиона за Алисон от Рома.

"I know we have enough quality."



