Барселона продължава офанзивата за Вилиан с трета оферта

Барселона подготвя трета оферта за бразилския национал на Челси Вилиан, съобщава “Сках Спортс”. “Сините” от Лондон вече отхвърлиха две оферти за играча на стойност 50 и 53 милиона паунда, но преговорите между двете страни продължавата. Каталунският клуб проявява сериозен интерес към играча от три месеца и опитите да бъде сменена клубната му принадлежност не са прибързани действия, информира още медията.

