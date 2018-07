Падна световен рекорд на Диамантената лига в Монако

Докато всички погледи на българските атлети са вперени в Балканиадата в Стара Загора, на Диамантената лига в Монако падна световен рекорд. Кенийката Беатрис Чепкоеч коригира върховото постижение на планетата в бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените, след като спечели бягането с 8:44.32 минути. Тя направи драстично подобрение на предишния световен рекорд на олимпийската шампионка Рут Джебет, който беше 8:52.78 мин. Американката Къртни Фрейрич зае втората позиция с нов личен рекорд от 9:00.85 мин. Кенийката Хивин Кийенг се нареди трета с 9:04.41 мин.

Beatrice Chepkoech didn't just break the world record for the women's 3000m steeplechase.... she smashed it.



8:44.32!#DiamondLeague #MonacoDL #RoadToTheFinal pic.twitter.com/m6YqozjT0d