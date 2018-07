Ливърпул посрещна обратно египетския си бог

Най-силното оръжие на Ливърпул от последната кампания Мохамед Салах се завърна в отбора и днес направи първа тренировка след лятната си почивка. Заедно с него на “Мелууд” се появиха още Садио Мане и Марко Груич, които също бяха ангажирани с Мондиала и съответно подновяват занимания чак сега.

Тримата направиха по няколко бегови упражнения, след което играха баскетбол.

Стана ясно също така, че Мане взима номер 10, който до миналия сезон беше притежание на Филипе Коутиньо.

Sadio Mane will wear the No.10 shirt for #LFC for the 18/19 season. https://t.co/Z1oIR836lM pic.twitter.com/9wGXMiJtH0