Иниеста вече тренира с новия си отбор

Легендата на Барселона и испанския футбол Андрес Иниеста направи първа тренировка с японския Висел Кобе, предаде ЕФЕ. 34-годишният халф участва в загрявката, а след това и в размяната пасове с новите си съотборници, видяха японските журналисти, за които само първата част от заниманието беше открита.

Welcome INIESTA(@andresiniesta8 )

Welcome to JAPAN

Welcome to KOBE# # pic.twitter.com/b3ls2Hhwg2