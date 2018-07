НБА Казънс не се трогва от критиките 20 юли 2018 | 14:47 0 0 0 0 2



“Не ми пука. Наистина не ми пука. Но ми беше странно колко много хора бяха ядосани, при това адски ядосани”, каза Казънс.



“По-интересното е, че преди да подпиша този договор, едва ли не бях свършил с баскетбола, не ставаха за нищо и прочие. А когато се случи, изведнъж станах прекалено добър, за да играя за Уориърс. Смешно е как и колко бързо нещата се променят от крайност в крайност, когато не изпълниш нечии очаквания”, продължи Буги.

DeMarcus Cousins on the narrative that the Warriors are ruining the league: "I really don't care." — Connor Letourneau (@Con_Chron) July 19, 2018

“Вече съм на този етап от кариерата си, в който съм претръпнал от критиките. Ако живееш, за да угодиш на всеки, който те критикува, тогава със сигурност ще поудееш. Още повече от позицията, в която се намирам аз. Винаги ще има несъгласни и недоволни, но въобще не ме е грижа. Вървя с високо вдигната глава”, категоричен е той.

Can Demarcus Cousins return to his old form? #NBA pic.twitter.com/5gLiw13jVg — Hoops World (@HoopsWorldUSA) July 17, 2018

