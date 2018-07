НБА Меджик Джонсън: Не ме е страх от Голдън Стейт 20 юли 2018 | 14:29 0 0 0 0 1



“Всички очакваме с нетърпение това предизвикателство. Очакванията са Голдън Стейт да спечели отново, но аз бих се радвал да играем с тях във финалите на Запад, ако можем да стигнем дотам. Аз съм със състезателен дух и не ме е страх от тях. Не се тревожа от тях. Не ме държат буден нощем. Знам, че имаме солиден отбор, доста добър при това. Вече имаме играчи, които са победители”, сподели Джонсън.

Magic Johnson would love a shot at Golden State in the playoffs. pic.twitter.com/qSP0orJM5s — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 19, 2018

Меджик добави, че привличането на ЛеБрон Джеймс, Ражон Рондо и ДжаВейл МакГий добавя шампионски манталитет към настоящия състав на Лейкърс, който е воден от трикратния шампион на Лигата Люк Уолтън. Той има две титли като играч именно с Ел Ей и една като асистент в щаба на Стив Кър в Голдън Стейт.



