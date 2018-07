Убедителен Партизан, исландци и шотландци си вкараха 10 гола

Сръбският гранд Партизан не срещна трудности с гостуващия Рудар (Плевля) и отново го победи с 3:0, класирайки се за втория предварителен кръг на Лига Европа. "Гробарите" играха по-силно, отколкото в първия мач в Никшич и зарадваха феновете си с красиви изпълнения. Данило Пантич откри резултата в 11-ата минута, в края на полувремето Огнен Ожегович удвои, а Рикардо Гомеш в 82-ата минута вкара трети гол за тима на Мирослав Джукич, който в следващия кръг ще срещне Тракай.

Още един представител на Сърбия продължава напред. Това е Спартак (Суботица), който се наложи с 2:0 като гост на Колрейн. Първият мач изненадващо приключи с равенство 1:1, но в реванша Миле Савкович и Боян Чечарич бяха точни за Спартак.

6-1, 6-4. A scoreline @andy_murray and @jamie_murray would be proud of... pic.twitter.com/cCuAeQ4PN1