Колоездене Втори пореден етапен успех за Томас в Тур дьо Франс 19 юли 2018 | 19:29 0 0 0 0 0 Герейнт Томас, който в сряда облече "жълтата фланелка" на лидер в Тур дьо Франс с победата си в единадесетия етап, постигна втори последователен успех, след като пресече първи финалната линия при легендарната височина Алп Д'Юез в днешния дванадесети етап от Колоездачната обиколка на Франция. С това той стана и първият британец, който печели финал в алпийския ски курорт. @GeraintThomas86 is the first wearer of the @MaillotjauneLCL who wins at the top of l'Alpe d'Huez.

Geraint Thomas est le premier porteur du @MaillotjauneLCL vainqueur en haut de l'Alpe d'Huez. #TDF2018 pic.twitter.com/mIA5tp9Fb6 — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018 Определяният от мнозина специалисти като "кралски" етап в 105-ото издание на Тура предложи много емоции по 175,5-километровото трасе от Бург Сен Морис до Алп Д'Юез, в което бяха преминати три височини от висша категория. Те обаче не успяха да направят разлики между основните фаворите и така победата в днешния етап се реши чак в последните 200 метра на изкачването към Алп Д'Юез. Там Томас бе най-свеж и с финална атака спечели с време от 5 часа, 18 минути и 37 секудни. RT to win this @MaillotjauneLCL signed by @GeraintThomas86

RT pour gagner le @MaillotjauneLCL signé par @GeraintThomas86



By @lecoqsportif - @LCL #TDF2018 pic.twitter.com/XuDxK8I8nc — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018 Втори на две секунди изоставане завърши холандецът Том Дюмулен, който бе втори и вчера, а французинът Ромен Барде остана трети на три секунди пасив зад победителя. Четирикратният победител Крис Фрум (Великобритания) остана четвърти, но запази втората си позиция в генералното класиране.

Пети финишира испанецът Микел Ланда (+7 секунди), а шести и седми завършиха словенецът Примож Роглич (+13 секунди) и италианецът Винченцо Нибали (+13 секунди). Нибали падна от велосипеда си 4 километра преди края и загуби близо минута, докато отново го подкара, но с отлично каране в края възвърна позициите си.

Холандецът Стивън Краусвайк, който атакува самостоятелно 73 километра преди финала и бе лидер на колоната до последните 3 километра, завърши десети на почти минута зад победителя, като се нареди точно зад датчанина Якоб Фулсанг и колумбиеца Наиро Кинана, които са осми и девети в днешния етап. A lot of sprinters retired today, but not him : just like @petosagan, @ArnaudDemare has made it

De nombreux sprinteurs ont jeté l'éponge aujourd'hui, mais pas lui : @ArnaudDemare est bien arrivé ! #TDF2018 pic.twitter.com/X7tWTrKeki — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018

Заради прекормената жега и много тежките височини трима от най-добрите спринтьори - Дилан Грьоневеген (Холандия), Фернандо Гавирия (Колумбия) и Андре Грайпел (Германия) се отказаха от по-нататъшно участие в Тура.

В генералното класиране след 12-ия етап води Томас с аванс от 1:39 минути пред Фрум и 1:50 минути пред третия Дюмулен. Нибали, Роглич и Барде допълват челната шестица. Lots of sprinters gave up today, there is simply not any competition anymore for @petosagan !

Beaucoup d'abandons aujourd'hui côté sprinteurs, il n'y a tout simplement plus aucune concurrence pour @petosagan ! #TDF2018 pic.twitter.com/2R2Sn9Bv09 — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018 Лидер при катерачите продължава да бъде французинът Жулиен Алафилип, при спринтьорите - Петър Саган (Словакия), а в отборното класиране начело е .. Французинът Пиер Роже Латур е първи при младежите.

В петък предстои равнинен етап, в който състезателите ще изминат 169,5 километра от Бург Д'Ойсан до Валенс.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1082

1