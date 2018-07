Тенис Програмата на звездите от топ 10 преди US Open 19 юли 2018 | 16:40 0 0 0 0 2 Ясна е програмата на водещите тенис звезди в оставащите седмици до началото на последния за годината турнир от “Големия шлем” US Open. Григор Димитров ще участва в две събития от календара на АТР преди Ню Йорк - в Синсинати, където ще защитава титлата си, както и преди това в Торонто. Рафаел Надал, Роджър Федерер, Марин Чилич и Новак Джокович също ще участват само в Торонто и Синтинати. От топ 10 пък очаквано Доминик Тийм ще бъде най-зает, тъй като ще се впусне в турнирите в Хамбург, Кицбюел, Торонто и Синтинати и ще има само една седмица почивка точно преди US Open. ATP Top 10 schedule till the US Open.



'Folga' should read as 'week off'. pic.twitter.com/isGh1zGHVk — José Morgado (@josemorgado) July 19, 2018 Александър Зверев, Кевин Андерсън и Джон Иснър ще участват и във Вашингтон (преди “Мастърс”-ите), с разликата, че американецът преди това ще защити титлата си на трева в Атланта. Хуан Мартин дел Потро пък преди Торонто и Синсинати ще участва в малкия турнир в Лос Кабос.

