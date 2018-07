Новият защитник на Юве: Днес се сбъдна моята мечта

Италианският краен бранител Леонардо Спинацола официално бе представен като футболист на Ювентус. Бившият играч на Аталанта заяви, че е щастлив, че ще облече черно-белия екип. Лео разкри и кога се очаква да се завърне на терена.

