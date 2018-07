Авто Мания Новият Audi TT - модернизация на една дизайнерска кола 19 юли 2018 | 15:20 - Обновена 0 0 0 0 2



Първото поколение на Audi TT отпразнува началото на своето серийно производство през 1998 година. Три години по-рано Audi показва TT под формата на две концептуални студии – във вариант Coupé на IAA във Франфурт и във вариант Roadster на Tokyo Motor Show. Съвсем скоро след пазарния си старт, TT Coupé се изкачва до върха по продажби в своя сегмент.



Audi TT е синоним на удоволствие от шофирането, дизайн и любов към детайла: алуминиеви елементи в ориентирания около водача кокпит, прогресивен дизайн на джантите, къс скоростен лост със специфичен дизайн, характерна кръгла капачка на резервоара, два ауспохови накрайника – това са само част от отличителните стилистични елементи на този необикновен автомобил. Със своите геометрични форми дизайнът на каросерията намира почитатели по целия свят. По-изразителен, по-способен, по-добър

Тъкмо навреме за 20-годишния юбилей от появата на първия Audi TT марката с четирите пръстена на емблемата шлифова характера на своя спортен автомобил по особено ефектен начин: Audi са направили дизайна на TT още по-изразителен, представянето на пътя е станало още по-впечатляващо, а серийното оборудване е още по-богато. Наред с ориентирания към водача Audi virtual cockpit, обновеният модел е получил в базовата си версия системата за избор на режими на шофиране Audi drive select, автоматично управление на светлините и чистачките, отопляеми външни огледала, както и мултифункционален волан plus, който позволява инфо-развлекателната система и гласовото управление да се командват изцяло от волана. Сериен е също така и осветеният USB-порт с Bluetooth за безжично свързване с външни мобилни устройства. Спортно-експресивен: екстерниорният дизайн

По-мъжествен, по-прогресивен и още по-спортен – така се представя екстериорният дизайн на обновения TT. В предната част фирмената радиаторна решетка Singleframe се отличава с триизмерно оформена предпазна мрежа. Още при базовата версия големи странични въздуховоди подчертават широката стойка на автомобила. В задната част хоризонталните линии придават допълнителна визуална широчина на Audi TT. Под външната капачка на резервоара в класически TT-дизайн липсва допълнителен ограничител пред гърловината, така че водачът може да зарежда гориво директно в резервоара – още една отправка към класическите спортни модели. По желание на клиента светлините се предлагат с LED- или Matrix-LED-технология. Динамичните мигачи поставят ефектен стилистичен акцент. Напълно новият, предлаган като опция екстериорен пакет S line подчертава още по-силно спортния нрав на Audi TT. Той включва преден сплитер, вертикални въздуховоди, мрежа на предната решетка в титаново черно, специфични странични прагове с допълнителни елементи, както и спортен завършек на задната част. Последният включва по-широк дифузор, както и разположени под задните светлини вертикални вентилационни отвори с по три вертикални лайстни. TT Coupé и TT Roadster имат дължина на каросерията 4,19 метра. И двата каросерийни варианта се отличават с къси надвеси и имат междуосно разстояние 2,51 метра. TT стъпва серийно на 17-цолови джанти, а като опция се предлагат джанти от Audi и Audi Sport с диаметър 18, 19 и 20 цола. Палитрата от предлагани цветове се допълва от три нови предложения: cosmos синьо, pulse оранжево и Turbo синьо (само за S line). Мощни и ефективни: двигателите

За новия TT Audi предлага бензинови двигатели с различни нива на мощност в съчетание с шестстепенна механична трансмисия или седемстепенна предавателна кутия с два съединителя. И при двата варианта на трансмисията късите предавателни числа на ниските предавки осигуряват динамично ускорение, докато дългото предавателно число на най-високата предавка намалява нивото на оборотите. Всички двигатели се екипират стандартно с филтър за твърди частици. Уверен спортен характер: ходова част и quattro-задвижване

Новият Audi TT предлага динамична и изключително прецизна управляемост. Ако клиентът спре избора си на спортния пакет S line или на окачването Audi magnetic ride, клиренсът се намалява с десет милиметра. Към другите ключови акценти в областта на ходовата част спадат прогресивното кормилно управление, задното окачване с четири носача и електронната стабилизираща система ESC. Селективното насочване на въртящия момент към всяко колело се активира при бързо шофиране в завои и при нужда подобрява управляемостта посредством целенасочени спирачни импулси към вътрешното за завоя колело. Ориентирани към водача: кокпитът и асистиращите системи

Автентичният характер на спортен автомобил се подчертава и от ориентирания към водача интериор с ясно дефинирани линии. Филигранното арматурно табло със своята форма напомня на крило на самолет; кръглите вентилационни отвори с интегрирано управление наподобяват на малки турбини – още един класически TT-детайл. Audi TT разполага серийно със спортни седалки с интегрирани подглавници. Като опция се предлагат S-спортни седалки (серийно при спортен пакет S line) с пневматични, регулируеми странични опори. Багажното отделение на модела с 2+2 места е разположен под дългия заден капак и има вместимост от 305 литра – при версията Roadster стойността възлиза на 280 литра. На 12,3-инчовия екран на Audi virtual cockpit се прожектират разнообразни данни и показания. Водачът може да избира между два основни режима: при класическия изглед основният акцент се пада върху скоростомера и оборотомера, а в режим "Infotainment" на преден план излизат показанията на навигационната система. На предлагания като опция спортен дисплей се изобразяват данни за мощността, въртящия момент и g-ускоренията. MMI-управляващият терминал на централната конзола се ограничава до точно шест бутона. Върховата версия MMI Navigation plus с MMI touch интегрира на горната повърхност на въртящия и натискащ се регулатор тъчпад, който разпознава ръкописни символи и позволява ползването на функции като zoom. Системата за гласово управление е в състояние да разпознава множество фрази от всекидневната реч. Audi connect с помощта на високоскоростния стандарт LTE позволява използването на множество Online-услуги на борда на автомобила. Audi smartphone interface свързва вашият смартфон със системата в автомобила и позволява възпроизвеждането на различни данни през USB директно на Audi virtual cockpit. Висококачествените решения в HiFi-сферата са дело на специалистите от Bang & Olufsen Sound System. Усилвателят на върховата озвучителна система е с мощност 680 вата, а броят на каналите му достига 14. Интериорът се озвучава от общо дванайсет високоговорителя, сред които два централни високоговорителя и два бас-бокса. Системите за подпомагане на водача изцяло следват философията на TT: те разтоварват водача дотолкова, че вниманието му да остане съсредоточено изцяло върху пътя. Асортиментът се простира от асистент за смяна на лентата на движение Audi side assist, през асистент за спазване на лентата на движение Audi active lane assist и функцията за разпознаване на пътните знаци, и достига до асистент при паркиране с наблюдение на периметъра около автомобила и камера за заден ход. Класика в жанра: TT Roadster с текстилен покрив

Подобно на всички други открити модели на Audi, TT Roadster също разполага с текстилен покрив, който по желание на клиента може да бъде поръчан в черно или в сиво. Текстилният гюрук е с изключително добро качество и предлага оптимална шумоизолация. С теглото си от 39 килограма той е съвсем лек и освен това почти не заема място в товарния отсек. Серийното електрическо управление на механизма отваря и затваря гюрука в рамките на около десет секунди, като това е възможно да става при скорост на движение до 50 км/ч. Новият Audi TT ще бъде при европейските търговски представители на марката през последното четиримесечие на 2018 година, а началото на поръчките ще бъде поставено още в края на месец септември. Цените на TT Coupé за германския пазар започват от около 35 000 евро. TT Roadster стартира от около 37 500 евро. Историята

Audi TT е истинска дизайнерска икона. Още от премиерата на първата студия през 1995 година Audi TT се превръща в синоним на удоволствие от шофирането, дизайн и любов към детайла. През есента на 1998 година на пазара се появява първото Audi TT Coupé, а една година по-късно следва TT Roadster, като и двата автомобила се отличават съвсем минимално от показаните по-рано студии – същинска сбъдната мечта за всеки автомобилен дизайнер. Главен стилистичен мотив е кръгът; дъгата на покрива, както и оформлението на предната и задната част поставят ярък контраст към иначе изцяло хоризонталния дизайн на каросерията. 1995: студията Audi TT

На международното автомобилно изложение (IAA) във Франкфурт на Майн Audi представя първото Audi TT под формата на концептуална студия на спортен автомобил с изявена пригоденост за употреба във всекидневието. Съвсем скоро компанията поставя на екип от дизайнери и конструктори задачата да проектират серийно спортно купе на Audi. През ноември 1995 година вариантът Roadster е показан под формата на студията TTS, чиято премиера се състои на Tokyo Motor Show. Външната линия на двата спортни автомобила следва германската стилистична философия с някои заемки както от заоблените каросерии на предвоенните състезателни образци, така и от стила на следвоенните лимузини на Auto Union. При направата на интериора важи мотото "Само толкова, колкото е необходимо, и същевремено толкова малко, колкото е възможно". Със своя насочен към бъдещето дизайн и иновативната си концепция, двете студии TT се радват на отлични отзиви от страна на публиката. Audi обаче дълго време крие решението си да премине към серийно производство на двата спортни модела. 1998: първото поколение на TT

Серийният модел е ориентиран изцяло към стила на концептуалната студия и със своя завършен във всяко отношение дизайн до днес е смятан за истинска икона в света на автомобилния дизайн. Характерът на тази машина може да бъде открит във всеки един детайл: например в алуминиевите елементи в интериора, прогресивния дизайн на джантите, характерно оформената къса ръкохватка на скоростния лост или близко разположените един до друг накрайници на изпускателната система. За първи път Audi предлага в сериен модел светкавично бързо превключваща трансмисия с два съединителя – така наречената S tronic. Спектърът на мощността се простира от 110 kW (150 к.с.) до 184 kW (250 к.с.). 2006: дебют на второто поколение на TT

Дизайнът на втората генерация на успешния спортен автомобил е по-силно интегрирана в общата дизайнерска философия на Audi, а динамиката на пътя му е сравнима с тази на расовите спортни модели. Четирицилиндровите двигатели с принудително пълнене генерират между 118 kW (160 к.с.) и 155 kW (211 к.с.). Audi разширява моделната гама със S-вариант с 200 kW (272 к.с.), както и с един същински атлет в лицето на Audi TT RS с 250 kW (340 к.с.), който в по-късната версия TT RS plus разполага дори с 265 kW (360 к.с.). Основополагащи технологии като например олекотената структура на каросерията Audi Space Frame (ASF), TFSI-двигателите, както и мощния, благозвучен петцилиндров двигател, са решаващи за успеха на модела. Втората генерация на Audi TT се превръща в първия спортен автомобил на концерна, използващ TDI-технологията. 2014: третото поколение на TT

Третата генерация на Audi TT е още по-спортна, по-динамична и по-иновативна в сравнение с прекия си предшественик. Една характерна отличителна черта остана запазена във всички поколения на модела: кръглата капачка на резервоара със специфичен надпис TT.

