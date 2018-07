Формула 1 Тото Волф: Мерцедес е домът на Хамилтън във Ф1 19 юли 2018 | 15:03 0 0 0 0 0 Тото Волф заяви, че Мерцедес се е превърнал в дома на Люис Хамилтън във Формула 1. Изявлението на шефа на отбора дойде след като беше официално обявено, че настоящият шампион остава в тима до 2020 включително. "Ние сме на една вълна с Люис още от момента, в който седнахме да обсъждаме новия договор след края на миналия сезон. Съвсем разбираемо е, че около целия този продължителен процес имаше много спекулации. Тази седмица приключихме с подписването на всичко, така че вече можем да го съобщим на света" каза Волф. "За Люис Хамилтън е казано почти всичко във Формула 1 – той е един от най-добрите в историята и рекордите му на пистата говорят сами за себе си. Това, което най-много ме възхищава у него, е самоотверженото му старание да се развива и подобрява, емоционалната му интелигентност като отборен играч и пълната му лоялност към хората от тима". "Мерцедес се превърна в дома на Люис във Формула 1 и неговата история е свързана завинаги със сребърно-зелените цветове на Мерцедес AMG Перонас. Убеден съм, че ни предстоят още невероятни епизоди от съвместната ни работа занапред". Toto Wolff: "Mercedes has Become Lewis' Home in Formula One" https://t.co/IFLbgcB1wX #F1 #Hamilton #Wolff #Mercedes #Motorsport — The Checkered Flag (@TheCheckerFlag) 19 юли 2018 г. 0 0 0 0 0

1