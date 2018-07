Таит Чонг като Майкъл Джексън на ритуала по приемането му в отбора (видео)

Като ново попълнение, той трябваше да се изправи сам пред своите колеги и да изпълни песен по свой избор като начин за интегриране в отбора. Той се спря на “Човекът в огледалото” на краля на попа Майкъл Джексън, а Смолинг публикува в “Инстаграм” видео с кратка част от неговото изпълнение.

Tahith Chong sings Michael Jackson’s ‘Man In The Mirror’ for Manchester United initiation on US tour. [ig]#MUFC pic.twitter.com/5REFAgBgcS