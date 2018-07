Американски бизнесмен поема контрола над Севиля

Робърт Крафт, собственик на Ню Ингланд Пейтриътс и една от най-влиятелните личности в Националната футболна лига на САЩ (НФЛ), може да се сдобие с 40 процента от акциите на испанския Севиля. Местното радио Копе съобщи, че "американски инвеститори", водени от Крафт, ще завършат сделката още през тази седмица.

