В Неапол пуснаха тоалетна хартия с лика на Роналдо

Лицето на Кристиано Роналдо се е появявало на какви ли не продукти и реклами, но едва ли носителят на „Златната топка“ е очаквал някога да се види върху тоалетна хартия. Търговци в Неапол пуснаха точно това в един от фен-магазините на Наполи, а феновете на тима не пропускат да се заредят с продукта.





Cristiano Ronaldo toilet paper now available in Naples..... [@InstantFoot] pic.twitter.com/ytzuPMgqEl