Вандоорн се надява да е направил достатъчно, за да остане в Макларън

Стофъл Вандоорн пристига този уикенд в Германия, поглеждайки към бъдещето си във Формула 1. Белгиецът започна сезона като записа точки в първите четири състезания. От Азербайджан насам, обаче, той не е завършвал в топ 10, и има общо 8 точки в шампионата, докато съотборникът му Фернандо Алонсо е с 40.

До този момент отборът не е обявил какви са плановете за 2019 по отношение на пилотското дуо. Това е отчасти обяснимо с мащабните сътресения, които претърпя отбора, след като Зак Браун обяви преломни структурни промени. Разбира се, в най-голяма степен ще има значение решението на Алонсо дали да продължи да се състезава във Ф1 за Макларън или ще предпочете нещо различно.

Условията са такива, че Вандоорн има на разположение само два уикенда преди лятната пауза, за да подобри представянето си и да даде заявка, че заслужава място и догодина.

"Със сигурност тази година и половина не се получи по начина, по който се надявах във Ф1" призна Стофъл. "През тези два сезона разполагаме с кола, с която е много трудно да се бориш за точки. При такива обстоятелства не е лесно да покажеш какво можеш. Но такава е ситуацията, в която се намираме".

Този уикенд на "Хокенхайм" ще бъде първи за Вандоорн във Формула 1, тъй като пистата отсъстваше от календара за 2017. Въпреки това, той е пилотирал тук в други серии. Белгиецът се е състезавал на трасето в GP2 и има записан подиум.

"Хокенхайм" е предизвикателство с дългите прави и изисква много мощност. Третата DRS зона ще даде възможност за изпреварване, така че да се надяваме на интересно състезание".

