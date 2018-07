Папас остава в ПАО още две години

O Nκος Παππς ανανωσε τη συνεργασα του με την ομδα μας για τα επμενα 2 χρνια!

---

Nikos Pappas re-signed with @paobcgr for 2 more years!



https://t.co/EvlUcWOfmr #paobc #panathinaikos #EuroLeague pic.twitter.com/8qCg36qHRm