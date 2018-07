Ще обличат Кристиано във фланелка от океански боклуци

Италианският шампион Ювентус представи новия си трети екип за предстоящия сезон. Той е в сиво и жълто, като фланелките са направени от полиестер от рециклирана пластмаса, събрана сред боклуците из световните океани.



“Тъмносивият отенък с жълти акценти прави фланелката перфектна за носене както на терена, така и извън него по улиците”, коментираха от фирмата-доставчик.

