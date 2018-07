Стъридж се надява да бъде редовно част от състава на Ливърпул

Нападателят Даниел Стъридж изрази желание да остане в Ливърпул и да се бори за титулярно място в състава на английския клуб под ръководството на Юрген Клоп. 28-годишният Стъридж е преследван от постоянни контузи в последните години, като само веднъж в предишните четири сезона премина границата от 10 отбелязани гола, като вкара 13 през кампания 2015/2016. Той беше преотстъпен на Уест Бромич през пролетта, но в 6 срещи не се разписа, а Албиън изпадна от Висшата лига.

