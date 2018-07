Торонто и Спърс се разбраха за Ленърд

Отборът на Торонто Раптърс е съвсем близо до това да привлече крилото на Сан Антонио Спърс Кауай Ленърд, съобщава yahoo sports. Двата отбора са постигнали принципна договорка, като в сделката ще бъде включен и водещият реализатор на канадския тим ДеМар ДеРоузън.

Toronto is close to a deal to acquire Spurs All-Star Kawhi Leonard, league sources tell @ChrisBHaynes and me. Trade package includes DeMar DeRozan, league sources tell ESPN.