Тотнъм много близо до първия си летен трансфер

Тотнъм е много близо до първия си летен трансфер в лицето на звездата на Астън Вила Джак Грийлиш. Трансферната сума вероятно ще е около 20 милиона паунда, а мениджърът Маурисио Почетино иска да го има в състава си за турнето в САЩ. Очаква се сделката да бъде завършена до четвъртък, когато роденият в Бирмингам талант да мине медицински прегледи и да парафира контракта си. Грийлиш може да играе на позицията зад нападателя, както и на крилото.

